Chissà se il detto “chi si somiglia si piglia” vale anche quando due si sono lasciati. A giudicare dalle dichiarazioni di Elisa Isoardi a proposito del degrado di Roma sembrerebbe proprio di sì: la conduttrice ha detto all’AdnKronos di quanto la presenza dei gabbiani nella Capitale stia diventando insopportabile. E la stessa cosa aveva fatto notare qualche giorno fa Matteo Salvini su Facebook: “I gabbiani di Roma sono dei mostri! Il Comune tolga l’immondizia, non se ne può più”.

Queste invece le parole della sua ex compagna: “Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra – racconta – Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!!”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Mi sembrava di essere a “Jurassic Park” dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza volenti! A volte ho persino paura che mi mangino pure Zenit”.