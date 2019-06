Matteo Salvini ha commentato con un tweet dal sapore nostalgico la finale del Grande Fratello 2019: “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??“, ha scritto il vicepremier scherzando. Un commento che non è passato inosservato sui social e così immediata è arrivata la replica di Heather Parisi: “Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi : si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi?? Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare. H*”, ha twittato piccata la ballerina.

