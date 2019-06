Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Capri insieme per partecipare alla manifestazione Vip Champion 2019 e hanno voluto mostrare ai loro followers la lussuosa camera dell’hotel dove soggiornano ma, nel farlo, hanno commesso una gaffe hot. È stato Moser a riprendere nelle sue storie di Instagram la stanza e su un tavolino in bella mostra assieme a chiavi, sigarette, riviste, shorts di jeans e altri oggetti vari, si è visto un inconfondibile vibratore. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan della coppia che, sin dai tempi del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto di essere molto appassionata.