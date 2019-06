“Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello”: così Nadia Toffa ha voluto salutare i suoi tantissimi fan attraverso un nuovo post condiviso su Instagram. La “Iena” sta affrontando la sua battaglia contro il cancro e lo fa cercando di mantenere sempre il sorriso e di dare coraggio a chi si trova nella sua stessa situazione. Sono tanti i commenti di persone che lottano contro il cancro e che trovano in lei un’ispirazione e un’amica: “Oggi chemio e poi stasera cenetta x festeggiare anniversario”, scrive qualcuno. E ancora: “Ciao Nadia… Io sto accompagnando la mia mamma a fare la radio. È un percorso lungo ma ce la faremo, un abbraccio da Barletta… Siete le mie due guerriere tu e la mia mami”. Nadia aveva saltato l’ultima puntata di stagione de Le Iene perché, come scritto in un post rilasciato dalla stessa redazione del programma, “aveva iniziato una cura molto stancante”. Vederla sorridere, nella foto postata qualche ora fa, è una ventata di energia e di ottimismo.

