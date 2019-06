I tassi di interesse dell’Eurozona resteranno agli attuali minimi record “almeno fino alla prima metà del 2020”. Il tasso principale rimane quindi a zero, quello sui depositi a -0,40% e quelli sui rifinanziamenti marginali a 0,25%. Lo ha deciso il consiglio direttivo della Banca centrale europea, che inoltre, confermando le attese dei mercatie, ha lanciato il terzo round di prestiti a lungo termine e a bassi tassi per le banche dell’Eurozona, battezzato TltroIII (l’acronimo sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Dopo la pubblicazione delle decisioni della Bce l’euro si è rafforzato rispetto al dollaro: la divisa europea guadagna lo 0,40% e sale a 1,1264 biglietti verdi.

Per potenziare l’effetto di stimolo all’economia, il tasso di interesse sui finanziamenti sarà variabile a seconda dell’ammontare di prestiti concesso all’economia reale da ogni istituto beneficiario. In generale il tasso sarà 10 punti base al di sopra del tasso medio applicato nelle maggiori operazioni di rifinanziamento dell’eurosistema. Ma le banche che concederanno prestiti netti superiori a una soglia di riferimento godranno di un tasso ribassato “fino a raggiungere un livello pari al tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale per la durata dell’operazione, con l’aggiunta di 10 punti base“. Attualmente il tasso sui depositi è -0,40% e dunque tale tasso potrà arrivare fino a -0,30%.