FQ Magazine L'Eredità, esilarante gaffe del concorrente sulle Torri Gemelle: Flavio Insinna allibito , il game show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. Infatti per il gran Finale si è organizzato un torneo speciale con al centro i “Magnifici 7”, ossia i super campioni della trasmissione l’uno contro l’altro. Quindi al centro della sfida non potevano certo mancare personaggi amati dal pubblico tv come Valentina Bernocco (160mila euro vinti) o Viola Casadei (190mila euro vinti).

Ma l’attenzione si è tutta spostata sulla lotta tra due professori. Guido Gagliardi, insegnante di Fisica (aveva vinto quasi 177mila euro) e il giovane Diego Fonzaga, insegnate di Lettere (quasi 163mila euro vinti). Tra i due clamorosamente l’ha spuntata Guido Gagliardi che porta a casa il montepremi del torneo di 21.250 euro.

Diego Fonzaga, nato a Milano ma vive a Bologna, è stato al centro di apprezzamenti da parte delle fan ma anche di polemiche. Sui social in molti hanno puntato il dito contro il campione per le domande facili che gli venivano poste, con l’accusa di essere “raccomandato”. Tutte accuse respinte al mittente. Con la simpatia e il suo look, porta due dilatatori alle orecchie, Diego piano piano ha conquistato il cuore dei telespettatori, ma allo scontro finale ha ceduto lo scettro di super campione de “L’Eredità” a Guido Gagliardi.