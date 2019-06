L'attrice ha raccontato, al David Letterman Netflix Show, le storie degli abusi subiti durante la sua adolescenza: "L'unico motivo per cui ora rivelo i dettagli è che non voglio che altre ragazze permettano mai a nessuno di far loro la stessa cosa". La madresi scusa: "Amo mia figlia e vorrei avere avuto la capacità di ascoltarla quando mi raccontò cosa era accaduto"

“Il mio patrigno mi ha detto che mia madre era fuori città perché le era stato trovato un nodulo al seno, e che quindi lui doveva toccare anche il mio seno. Così l’ha fatto. Poi l’ha fatto un’altra volta. Poi l’ha fatto ancora, e ancora”. Così Ellen DeGeneres, attrice e doppiatrice americana, ha rivelato gli abusi sessuali subiti dal terzo marito della madre quando era ancora un’adolescente, durante un’intervista al David Letterman Netflix Show. Qualche tempo dopo i fatti lo raccontò a sua madre ma, ha spiegato Ellen, “lei non mi ha creduto. È rimasta con lui per altri 18 anni”.

Gli abusi sono iniziati proprio quando diagnosticarono un cancro al seno alla madre, che a causa della malattia passava un po’ tempo fuori casa. Una volta, l’uomo tentò persino di sfondare la porta della sua camera da letto per entrare e molestarla. Lei si salvò fuggendo dalla finestra. “Avevo 15 anni ed ero troppo debole per ribellarmi”, ha raccontato Ellen. “Oggi che ho 61 anni sono ancora arrabbiata con me stessa. È una storia terribile, e l’unico motivo per cui ora rivelo i dettagli è che non voglio che altre ragazze permettano mai a nessuno di far loro la stessa cosa”.

L’attrice ha spiegato che non vuole che le donne dubitino dei racconti delle figlie, come invece fece sua madre. I primi tempi, a lei non disse nulla “per cercare di proteggerla”, dato che stava combattendo contro il cancro. Ma ora, ha detto Ellen, “so che non avrei mai dovuto proteggere mia madre. Avrei dovuto proteggere me stessa. Ora mi fa arrabbiare quando le vittime non sono credute”. Giù nel 2005, l’attrice aveva già dichiarato, genericamente, di aver subito molestie dal patrigno.

La mamma Betty, dopo il racconto pubblico della figlia, ha dichiarato a Nbc News di essere addolorata per non averle creduto: “Ora so che una delle cose più difficili da fare è parlare dopo essere stata vittima di abusi sessuali. Amo mia figlia e vorrei avere avuto la capacità di ascoltarla quando mi raccontò cosa era accaduto”. Ellen DeGeneres è tra i personaggi più influenti di Hollywood. Da molto tempo conduce battaglie per i diritti civili, ed è stata una delle prime attrici a rivelare in pubblico la propria omosessualità quando, nel 1997, essere gay a Hollywood era ancora considerato un tabù.