FQ Magazine Caso Prati, la foto dell’onorevole Wanda Ferro (FdI) con il finto figlio dell’inesistente Mark Caltagirone. Lei: “Ho denunciato” e ricordando le parole di Pamela Prati che a Verissimo ha ammesso la non esistenza di Mark Caltagirone, riferendosi a se stessa come vittima, ecco che Eliana Michelazzo si sfoga nella notte su Instagram. La storia Prati-Caltagirone sembra essere lontana dalla conclusione, anche perché stanno cominciando ad arrivare le prime denunce.

Ma intanto le tre protagoniste dicono la loro versione: “Eliana si preoccupa, Eliana si sentiva in colpa, Eliana era controllata, Eliana aveva indicazioni giornaliere o serali, Eliana se non dava gli orari o sgarrava era rimproverata, Eliana non poteva discutere con Simone che litigava con tutta la famiglia Coppi, Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata, Eliana non poteva star sola se non ci stava Pamela, Eliana non doveva discutere con la genteperché se no non prendeva le parti sempre di Pamela, Eliana ha vissuto gli stati d’ansia che aveva paura che il suo compagno la rimproverava. Eliana ha iniziato a vivere con il lavoro di più dopo che Pamela si è fatta il Bay pass, Eliana si è fatta forza sperando che un giorno viveva felice. Eliana ora ha solo paura“. Ecco le parole pubblicate dall’ex agente della Prati, che parla di sé in terza persona, su Instagram.