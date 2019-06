Marco Carta, il giudice non convalida l’arresto. Lui: “Io non ho le magliette ma non dico chi ce l’ha, non faccio la spia”

"Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire". E’ quanto afferma il cantante Marco Carta, uscendo dall’aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta un’udienza dopo l’arresto di ieri sera per furto aggravato

Marco Carta era stato arrestato ieri sera per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano. E oggi, 1 giugno, il giudice non ha convalidato l’arresto dell’ex concorrente di Amici e non ha applicato nessuna misura cautelare. Sarebbe stato convalidato l’arresto invece per la donna di 53 anni che si trovava con il cantante. È quanto riferisce il suo avvocato Simone Ciro Giordano al termine del processo per direttissima che si è svolta in Tribunale a Milano, a porte chiuse, dopo l’arresto ieri per furto aggravato del 34enne alla Rinascente. “E’ stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona”, spiega l’avvocato uscendo dall’aula.

“Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire”. E’ quanto afferma il cantante Marco Carta, uscendo dall’aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta un’udienza dopo l’arresto di ieri sera per furto aggravato. “Adesso vado a casa, sono un po’ scosso, le magliette non ce le ho io, l’hanno visto tutti”. A chi gli chiedeva allora chi le avesse rubate ha replicato: “Non mi va di dirlo, non faccio la spia“.