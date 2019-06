Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Marco Carta è stato arrestato ieri sera per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che si trovava insieme a una donna di 53 anni, stava uscendo dal grande magazzino e aveva con sé sei magliette del valore di 1.200 euro alle quali aveva tolto l’antitaccheggio. Si era dimenticato però di togliere la placchetta flessibile che all’uscita ha fatto suonare l’allarme. Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari. Oggi, stando a quanto riportato da Repubblica, ci sarà il processo per direttissima.