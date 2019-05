Le fiamme gialle spiegano in una nota che "l'influencer da diversi anni era presente su internet, dove pubblicava video che parlavano delle sue esperienze, dei suoi viaggi e della sua vita, arrivando ad avere oltre 4 milioni di followers che lo seguivano assiduamente, risultando il secondo in Italia per numero di seguaci"

FQ Magazine Elettra Lamborghini: “Parlo con Dio e lui mi risponde, è difficile da spiegare” . Un 23enne italiano, professione influencer/youtuber ed esperto di videogiochi (si fa chiamare St3pny), avrebbe pubblicato sul proprio canale tematico video sulle sue esperienze sia di viaggio che di videogioco. Non solo una passione ma anche un’attività professionale, sempre più diffusa: il ragazzo avrebbe ricevuto dei compensi per le varie pubblicità inserite, con pagamenti proporzionati al numero di visualizzazioni fatte dai followers. E’ quanto spiega di aver scoperto la guardia di finanza di Firenze che ha contestato al ragazzo toscano di aver “omesso di dichiarare, tra il 2013 e il 2018, ricavi per 600.000 euro e di versare Iva per oltre 400.000 euro“.

Le fiamme gialle spiegano in una nota che “l’influencer da diversi anni era presente su internet, dove pubblicava video che parlavano delle sue esperienze, dei suoi viaggi e della sua vita, arrivando ad avere oltre 4 milioni di followers che lo seguivano assiduamente, risultando il secondo in Italia per numero di seguaci, con 1 milione di visualizzazioni al giorno. Dal controllo è risultato che l’attività del giovane era svolta in modo professionale, in quanto riceveva compensi dalle pubblicità inserite nei video che, quotidianamente, pubblicava sul proprio canale telematico”.