Metti un giorno al centro commerciale, trovarsi di fronte Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, che canta. Un potrebbe pensare di avere una forma di allucinazione temporanea ma niente paura: Ronn è in tour in Italia con la sua band e gira per centri commerciali, appunto. La prossima tappa sarà venerdì 24 maggio, dalle ore 18:00, al centro commerciale ELNÒS Shopping (presso l’area Sportland/Kikko Kaiten Sushi) in provincia di Brescia. Come riporta QuiBrescia.it l’accesso al palco, dove si potrà incontra l’artista, sarà consentito previo ritiro, presso l’Infopoint, del necessario pass numerato. L’attore, alla fine degli anni ’70, aveva inciso un brano “Baby Come back” che è rimasto in vetta alle classifiche statunitensi per molte settimane. Ora, oltre al tour nei centri commerciali, sta per pubblicare un EP di cover. Beautiful? Insomma.