L’indiscrezione la lancia Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Al Foro Italico – si legge – dove va in onda Ballando con le stelle, si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a Flavio Insinna“. Insomma, il ballerino avrebbe delle mire decisamente importanti. Anche perché non avendo alcuna esperienza nella conduzione, viene difficile pensare che RaiUno possa affidargli un programma come L’Eredità. Vero è che Todaro sembra “aver cambiato passo” rispetto alle stagioni precedenti del programma condotto da Milly Carlucci: sempre più protagonista, anche per via dei battibecchi con la giuria, parrebbe stargli stretto il solo ruolo di ballerino.