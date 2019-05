I due attori hanno ricordato l'amico e collega scomparso che ha recitato con loro in Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Tarantino

Prima di morire colpito da un ictus, l'attore simbolo della serie tv Beverly Hills 90210 aveva infatti recitato con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nel nuovo film di Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, che i due stanno presentando a Cannes. "Mi ricordo che ero con il mio amico Vinny, anche lui nel film. Siamo entrati ed entrambi abbiamo sentito le farfalle nello stomaco: 'Oh, mio Dio, c'è Luke Perry laggiù!'", ha raccontato Leonardo DiCaprio a Esquire riguardo al momento in cui ha scoperto che Perry era nel cast. "Recitare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle. Mi ricordo quando andavo negli studios e Beverly Hills andava in onda: Luke era un'icona", ha rilanciato Brad Pitt. Che ha aggiunto: "Mi sono seduto vicino a lui e abbiamo intrattenuto conversazioni meravigliose. È stato davvero speciale".