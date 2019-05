Meghan Markle ha appena festeggiato il suo primo anno di matrimonio con il principe Harry, un anniversario celebrato non solo da duchessa ma anche da neo mamma del piccolo Archie. Proprio in questi stessi giorni però, i tabloid britannici hanno rivelato quello che è stato il suo ultimo flirt prima di fidanzarsi con il nipote della regina Elisabetta. Si tratta di Matt Cardle, star britannica dei talent show dagli addominali scolpiti e il sorriso smagliante.

Secondo quanto riferisce il Sun infatti, i due si sono conosciuti nel 2015, un paio di mesi prima che Meghan incontrasse per la prima volta il principe Harry: a quel tempo lei era fresca di divorzio e stava trascorrendo un periodo nel Regno Unito in cerca, a quanto pare, di un fidanzato britannico. Così, ha raccontato una fonte al Sun, sarebbe stata contattata su Instagram da Matt, reduce dalla vittoria all’edizione britannica di “X Factor” e suo fan per il ruolo interpretato nella serie “Suits“. I due hanno iniziato così a scambiarsi una serie di messaggi accordandosi poi anche per un incontro. Incontro che però non c’è mai stato: tempo qualche giorno infatti, Meghan conobbe Harry e, in contemporanea, Matt Cardle quella che è diventata la sua attuale fidanzata.