Non ci sono solo la campagna elettorale per le Europee e il decreto Sicurezza bis a dividere i soci di governo. Uno dei nodi su cui Lega e M5s non riescono a trovare un’intesa è quello dell’Autonomia: determinante per il Carroccio, da rimandare il più possibile per il M5s. A riaprire il capitolo oggi è stata un’intervista su La Stampa della ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “La frenata sulla riforma è evidente. Chiedo al premier Giuseppe Conte e al Movimento di esplicitare la loro posizione”. E proprio a queste dichiarazioni ha risposto Luigi Di Maio: “Mi sembra strano che ci sia urgenza”, ha commentato da Como, “che si debbano portare in cdm prima del 26 maggio, erano stati ragionevoli fino all’altro ieri. Mi sembra un modo di nascondere scandali di corruzione che hanno coinvolto la Lega”. Un riferimento molto più che provocatorio alle ultime inchieste per tangenti che hanno travolto la Lombardia e in particolare la città simbolo del Carroccio Legnano. E ha concluso: “Il testo sull’autonomia è scritto male, vogliamo migliorarlo, per fare in modo che non ci siano conseguenze per le altre Regioni”.

Il problema resta: manca una settimana al voto per le Europee e rimane da capire quali provvedimenti potranno essere affrontati in cdm prima di quella data. Matteo Salvini, anche lui impegnato negli ultimi comizi, ha ribadito che l’Autonomia per la Lega è prioritaria: “I 5 Stelle la stanno tirando in lunga, non ho capito perché”, ha commentato arrivando a Verona. “Anche sull’autonomia noi siamo pronti da mesi. Il Veneto aspetta, la Lombardia aspetta, l’Emilia Romagna aspetta, ma altre sette regioni italiane hanno chiesto più’ autonomia, più’ efficienza, più’ trasparenza”, ha tenuto a sottolineare.