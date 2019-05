“Il tema del costo della politica è un tema ridicolo, da 600 a 400 deputati non cambia nulla. Il vero problema riguarda il rapporto tra l’istituzione e un paese”. A dirlo, alla Camera, mentre sono in votazione gli emendamenti alla proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, è il deputato di Area civica Serse Soverini. Domani, giovedì 9 maggio, sono in programma le dichiarazioni di voto e il voto sul provvedimento.