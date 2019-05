“Purtroppo ancora oggi, in molti Paesi d’Europa, anche in Italia, nella stessa città di Roma assistiamo a episodi di riprovevole violenza, un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all’emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte incontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, nel Tempio Maggiore di Roma. E ancora: “L’impegno dell’Italia è per combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’antisemitismo di ieri e oggi è il suicidio dell’uomo europeo“, ha concluso.