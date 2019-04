Secondo l'ultima rilevazione della Cnn, l'ex vicepresidente - candidatosi qualche giorno fa per le presidenziali 2020 - raccoglie il 39% delle preferenze. Bernie Sanders fermo al 15%, terza la senatrice Elizabeth Warren. Tra gli outsider il migliore è Pete Buttigieg (7%), gay e cristiano sindaco di South Bend in Indiana

Joe Biden domina i sondaggi tra i democratici. Secondo l’ultima rilevazione della Cnn, l’ex vicepresidente – candidatosi qualche giorno fa per le presidenziali 2020 – raccoglie il 39% delle preferenze staccando di oltre 20 punti l’avversario più diretto, il senatore Bernie Sanders, fermo al 15%. Il consenso di Biden cala però tra i giovani (31%) e i bianchi (29%). Terza è la senatrice Elizabeth Warren (8%).

Tra gli outsider il migliore è Pete Buttigieg (7%), gay e cristiano sindaco di South Bend, Indiana. A seguire il texano Beto O’Rourke (6%) – membro della Camera dei rappresentanti – e la senatrice Kamala Harris (5%). Il 64% delle persone intervistate afferma tuttavia che potrà ancora cambiare idea su chi votare.

Intanto nelle ultime settimane è stata ventilata anche l’ipotesi di un ticket tra Joe Biden e Stacey Abrams, pasionaria democratica che nelle elezioni Usa di metà mandato in Georgia ha sfiorato l’impresa di diventare la prima governatrice nera dello stato del sud-est. L’avvocato georgiano ha annunciato intanto che nel 2020 non correrà per il Senato.