Jean-Claude Romand ha ottenuto la libertà condizionata e uscirà dal carcere prima dell’estate, dopo 26 anni di detenzione. Lo ha riferito il suo avvocato, Jean-Louis Abad, precisando che il rilascio “è imminente”: avverrà prima del 28 giugno. Romand ha sterminato la sua famiglia: uccise i genitori, la moglie Florence e i suoi due figli dopo avere mentito per anni fingendosi medico e ricercatore di alto rango dell’Organizzazione mondiale della sanità. A questa vicenda si era ispirato il romanzo di Emmanuel Carrère L’avversario da cui Nicole Garcia aveva poi realizzato un film nel 2002.

La storia di Jean-Claude Romand

Nato nel 1954, Romand avvia la sua catena di menzogne sin dal secondo anno di università: bloccato dagli esami, si iscrive 12 volte consecutive al secondo anno per ottenere il certificato che gli avrebbe consentito di dimostrare che stava continuando gli studi. Ma le bugie diventano sempre più grandi: si inventa la laurea e persino un lavoro all’Oms, impiego che simula passando il suo tempo nell’ufficio informazioni dell’organizzazione come visitatore. E i finanziamenti? In primis dal conto in banca dei genitori che pagano la sua vita di lussi. In otto anni accumula e spende quasi tre milioni di franchi (poco più di 450mila euro), fingendo, per giustificarli, investimenti finanziari in Svizzera a tassi di rendimento altissimi. Motivo che spinge famigliari e amici ad affidargli i propri risparmi che lui userà per alimentare il proprio stile di vita. Ma le bugie schiacciano, opprimono la vita. E non solo la sua. Romand arriva infatti a vendere medicinali contraffatti a uno zio della moglie malato, garantendo lo stile di vita della famiglia per qualche altro anno ma causando la morte dell’anziano.

Il castello di bugie

Il castello di bugie inizia a crollare quando Chantal Delalande, ex moglie di un amico della coppia, gli affida i soldi ottenuti dalla vendita dell’ufficio del suo dentista. È l’ultima goccia: i creditori ormai non possono più aspettare. Romand compra una pistola, un silenziatore e una tanica di benzina. Uccide la moglie con un mattarello per poi sparare ai figli. Poi è la volta del padre e della madre. Fino al cane in modo che raggiungesse la figlia che “lo amava”. Infine resta Chantal Delalande, l’ultima prova vivente delle menzogne. Ma la donna resiste allo strangolamento. E allora Jean-Claude chiede perdono e parla di un cancro di cui soffre.

Ora la libertà condizionale

Tornato a casa, ingerisce dei sonniferi scaduti da 10 anni e dà fuoco all’abitazione. Ma i pompieri lo ritrovano vivo. La verità emerge e Jean-Claude viene condannato all’ergastolo nel 1995 dopo il processo. Ora però, dopo il rifiuto della libertà condizionale da parte della Corte di Châteauroux lo scorso 8 febbraio, è arrivata la nuova sentenza. Romand torna libero anche se per due anni dovrà comunque portare il braccialetto elettronico e gli sarà vietato recarsi nelle regioni dell’Ile de France, nonché in tutto il sud-ovest della Francia, Provenza esclusa. Per la legge francese, l’uomo poteva tornare libero dal 2015 poiché era trascorso il cosiddetto “periodo di sicurezza” di 22 anni.