“Se i fatti sono questo. Va bene aspettare il terzo grado di giudizio, ma c’è unae se c’è un sottosegretario coinvolto innon è più una questione tecnico-giuridica ma morale e politica. Non so se Salvini concorda con questa miama il mio dovere e tutelare il governo. Credo che anche a Salvini convenga“. Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro e leader del Movimento 5 stelle,, a margine dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio italiane, in merito alle notizie sull’indagine che vede coinvolto il sottosegretario Armando Siri . “Poi auguro al sottosegretario Siri di essere innocente e siamo pronti a riaccoglierlo al governo”, ha aggiunto Di Maio.