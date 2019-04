Al centro dell'inchiesta delle procure di Roma e Palermo i rapporti con l'imprenditore che secondo gli investigatori ha finanziato la latitanza del superboss Matteo Messina Denaro. Coinvolto anche l'ex parlamentare di Fi Arata, a cui Salvini ha affidato la stesura di una parte del programma della Lega: avrebbe fatto da tramite con il senatore. Secondo l'accusa Siri ha ricevuto denaro per modificare una norma e favorire l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle rinnovabili. Lui dice: "Non ne so niente"

Il sottosegretario leghista per le Infrastrutture e senatore della Lega Armando Siri è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. In seguito ad accertamenti svolti dalla Direzione investigativa antimafia di Trapani, proprio per conto dei magistrati palermitani, viene ipotizzato uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine all’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri – da un anno agli arresti domiciliari – che secondo gli investigatori ha coperto e finanziato la latitanza del superboss Matteo Messina Denaro. “Non ne sono niente, non so se ridere o piangere. Io non mi sono mai occupato di eolico in tutta la mia vita. Sono senza parole”, ha detto all’Adnkronos il sottosegretario Siri, consigliere economico del vicepremier Matteo Salvini e ideologo della flat tax. “Se i fatti sono questi Siri si deve dimettere“, ha commentato Luigi Di Maio.

Tra gli indagati c’è il docente universitario, Paolo Arata, genovese come Siri, 68 anni, ex deputato nazionale di Forza Italia e, nel 1994, presidente del Comitato interparlamentare per lo sviluppo sostenibile. Un altro uomo vicino a Salvini che gli affidò la stesura del programma di governo della Lega sull’Ambiente, come annunciava in un tweet del luglio 2017. Questa estate Arata è stato a lungo in pole position per la presidenza di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Secondo l’ipotesi investigativa, Arata sarebbe stato proprio uno dei personaggi che avrebbero avuto contatti e fatto da tramite con Siri. “Le investigazioni effettuate hanno svelato lo stretto collegamento tra Arata ed esponenti del partito della Lega, in particolare l’attuale sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, stimolato da Arata a promuovere una modifica regolamentare degli incentivi connessi al mini-eolico“. È quanto scrivono i pm nel decreto di perquisizione del filone palermitano dell’inchiesta. Il sottosegretario, tramite Arata, secondo l’accusa avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire in un documento programmatico che avrebbe favorito l’erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Norma però mai approvata. Il prezzo dell’ipotizzata corruzione sarebbe stato di 30 mila euro. Mazzetta che Paolo Arata avrebbe consegnato al sottosegretario in cambio di una norma da inserire nel Def e che avrebbe consentito di ampliare i finanziamenti per il settore del mini eolico retrodatando la concessione al momento della costituzione di alcune società dell’imprenditore Vito Nicastri, il re dell’eolico. Il politico leghista, secondo i magistrati, non avrebbe saputo dei rapporti tra Arata e Nicastri. Il passaggio di denaro sarebbe avvenuto nell’abitazione del professore.

#Arata su Energia e Ambiente: Progetto energetico basato sulla RIDUZIONE delle BOLLETTE. #facciamosquadra — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 luglio 2017

Il filone palermitano: “Il gruppo Arata/Nicastri”

Nicastri, per effetto di questa nuova indagine, si è visto aggravare la misura cautelare che lo teneva ai domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa e fittizia intestazione di beni ed è stato riportato in carcere. Secondo gli investigatori, il “signore del vento” (come lo definì il Financial Times) continuava a fare affari tramite un familiare anche da casa e nonostante sia stato raggiunto da una maxiconfisca da un miliardo di euro. La parte palermitana e trapanese dell’indagine ipotizza anche l’aggravante dell’agevolazione di Cosa nostra, non formulata nei confronti del sottosegretario.

Questa mattina i procuratori aggiunti di Palermo e Roma, Paolo Guido e Paolo Ielo, hanno disposto una serie di perquisizioni simultaneamente a Palermo, negli uffici dell’assessorato regionale all’Energia, e a Roma, oltre che nell’abitazione dello stesso Nicastri. Al centro delle verifiche disposte dai pool ci sono una serie di permessi gestiti dalla Regione Sicilia, con l’assessorato all’Energia, per un giro d’affari da 10 miliardi di euro. Il fine ultimo di Nicastri sarebbe stato quello di fare approvare una normativa che avrebbe previsto ulteriori incentivi e finanziamenti negli investimenti nel campo delle energie alternative.

La difesa di Siri

Siri, considerato l’ideologo della flat tax cara al Carroccio, come rivelato da L’Espresso ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi per bancarotta fraudolenta per il fallimento della MediaItalia, società che avrebbe lasciato debiti per oltre 1 milione di euro. “Non so assolutamente chi sia questo imprenditore coinvolto, non mi sono mai occupato di energia e non davvero chi sia questa persona, credo che si tratti di un errore di persona”, replica ora il sottosegretario alle accuse. Siri, che dice di non aver ancora ricevuto l’avviso di garanzia, chiede di “avere al più presto notizie su questa indagine”. “Non so proprio di cosa si tratti”, dice. E aggiunge: “Io sono qua a disposizione e non ho nessun problema. Comunque sono davvero allibito“. E annuncia: “Chiederò di essere sentito, devo leggere queste carte e chiamare un avvocato. Dovrò attrezzarmi e vedere cosa succede”.

“Se tutto fosse confermato, bisogna parlare con l’alleato di governo e capire cosa fare. Un politico per noi oltre che essere onesto deve apparire onesto. Siamo sicuri che Siri ne uscirà pulito“, ha detto il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva a Omnibus su La7.