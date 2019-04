“Matteo Salvini non partecipa il 25 aprile? Un vento di destra soffia sull’Italia e lui è l’erede del Qualunquismo di Giannini – così Bruno Segre, partigiano e simbolo torinese della Resistenza -. Lui è ignorante della democrazia, dei valori della Costituzione. Quando suona a morto la campana della libertà non chiedere per chi suona, suona anche per te. Questo è un ricordo che deve essere mantenuto e onorato perché ha significato anche il martirio della propria libertà. Tutti gli anni ci troviamo qui per onorare la memoria dei nostri fratelli e ricordarli come esempio e monito alle nuove generazioni” ha detto l’avvocato e giornalista.