“L’errore più grande che ho fatto? Non so qual è: lo saprò quando non avrò più questa impostazione mentale di fare tutto per il bene dei cittadini e inizierò a pensare un po’ ai cazzi miei. Spero di riuscire a recuperare il lavoro di padre che sto facendo malissimo: mi importa poco sinceramente di quello che farò dopo, ho imparato a vivere alla giornata. Certamente rimarrò in un contesto politico, non devi essere sempre un frontman in prima linea”. Così Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, durante la puntata di ieri di ‘Accordi & Disaccordi’, il talk in onda ogni venerdì sul Nove alle 22:45, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.