Un bambino di 11 anni è stato colto da un malore mentre era in auto con la madre, a Roma, e stava andando in ospedale dopo non essere stato bene nel corso della notte. È accaduto attorno alle 8 in via Cristoforo Colombo, dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Il bambino era a bordo con madre e e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrerlo e due pattuglie dei vigili hanno scortato un’autoambulanza sul posto, arrivata – secondo quanto comunicato dal 118 – in 6 minuti.

L’undicenne, però, è deceduto poco dopo. Sull’episodio, la procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Il procedimento è stato affidato al pm Elena Neri, che nelle prossime ore riceverà una informativa dalle forze dell’ordine e ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

L’auto si trovava sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Wolf Ferrari, all’Infernetto. Secondo quanto si è appreso la mamma e la zia stavano accompagnando il bambino all’ospedale Bambin Gesù perché era già stato male la notte scorse.

Durante il tragitto, le sue condizioni si sono aggravate. Il traffico nell’intero quadrante sud da stamani è stato rallentato per la preparazione del circuito della Formula E all’Eur. Quando la donna si è resa conto che il figlio si stava sentendo male è scesa dalla macchina e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. A quel punto molti automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Ma l’arrivo dell’ambulanza è stato inutile.