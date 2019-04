L'ultima rivelazione di Swg per il Tg de La7 conferma che il demo sono vivi: e in vista delle europee potrebbe "scippare voti" al Movimento 5 stelle, ormai stabilmente a dieci punti di distanza dai risultati delle politiche del 2018

Nuovo sorpasso seppur di un soffio: uno 0,1% che nei sondaggi praticamente non esiste. L’ultima rivelazione di Swg per il Tg de La7 conferma però che il Pd è vivo: e in vista delle europee potrebbe “scippare voti” al Movimento 5 stelle, ormai stabilmente a dieci punti di distanza dai risultati delle politiche del 2018. Ancora in testa la Lega che però perde un punto rispetto a una settimana fa. Secondo Swg il partito di Matteo Salvini resta sul gradino più alto del podio ma in sette giorni perde l’1,1% dei consensi passando dal 32,9% del primo aprile all’attuale 31,8.

Segue il Pd risalito al 22,1%, guadagnando quindi l’1,3% rispetto al 20,8% di lunedì scorso. Distaccato così di uno 0,1 per cento il M5s guidato da Luigi Di Maio, che perde lo 0,2% attestandosi al 22%. In base al sondaggio, Forza Italia sarebbe il quarto partito con l’8,9% (erano al 9%). Quinto Fratelli d’Italia che cresce leggermente toccando il 4,9% contro il 4,6 di una settimana fa. L’indagine è stata realizzata tra il 3 e l’8 aprile con tecnica mista Cati, Cavi e Cami su un campione di 1500 persone.

Diversi i numeri del sondaggio di Tecné, realizzato perla trasmissione Quarta Repubblica di Mediaset. Anche lì guida la Lega con il 31,9%, considerato stabile rispetto a una settimana fa. Il M5s è dato al 21,4% , in crescita dello 0,4% rispetto al primo aprile mentre il Pd è fermo al 20%, con meno 0,1 in una settimana. Per il sondaggio commissionato da Mediaset Forza Italia sale al 12,3%, mentre Fratelli d’Italia è al 4,7 %-