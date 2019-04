Alla Camera è in corso la votazione degli emendamenti al ddl Concretezza, che si prefigge di contrastare l’assenteismo nella pubblica amministrazione e che dovrebbe introdurre sistemi di controllo biometrici e far sparire il badge. Quando prende la parola Enrico Borghi, del Pd, per la dichiarazione di voto a un emendamento, nasce una polemica coi colleghi della Lega. “C’era una volta il fu partito della Lega Nord” esordisce Borghi, tra le proteste del gruppo di maggioranza. La replica, qualche minuto dopo, è affidata al deputato Giuseppe Basini.