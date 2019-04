“Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi giorni dagli alleati di governo del Movimento 5 stelle. Polemiche che Salvini bolla come “locali, perché noi stiamo preparando una nuova Europa quindi polemiche locali ci interessano poco”