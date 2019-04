Per il vicepremier nessuna ripercussione sul governo dovuta al prossimo eurogruppo: "Io non commento quello che fanno gli alleati. Quando il mio amico Luigi Di Maio va a Parigi a incontrare qualcuno che può mettere in difficoltà il governo italiano, tengo per me le mie riserve". E sulla presenza in conferenza a Milano di estremisti di destra: "A questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono a Bruxelles oggi"

La Lega apre la campagna elettorale per le Europee con la conferenza internazionale alla quale partecipano anche partiti di estrema destra, come l’Afd tedesca. “Le polemiche locali ci interessano poco”, è stata la risposta di Matteo Salvini a chi gli chiedeva se le alleanze nel prossimo Parlamento Ue potessero creare tensioni con il Movimento Cinque Stelle che negli scorsi giorni ha più volte criticato la presenza di negazionisti e movimenti di estrema destra nel probabile eurogruppo leghista. “Sono stanco del dibattito fascisti, comunisti, destra e sinistra, non ci interessa e non interessa a 500 milioni di cittadini europei – ha affermato Salvini – Noi guardiamo al futuro, il dibattito sul passato lo lasciamo agli storici”.

Non ci saranno quindi ripercussioni sull’esecutivo, “perché io non commento quello che fanno gli alleati”, ha aggiunto. “Quando il mio amico Luigi Di Maio va a Parigi a incontrare qualcuno che può mettere in difficoltà il governo italiano – ha specificato il ministro dell’Interno riferendosi all’incontro con i gilet gialli – io non commento, tengo per me le mie riserve perché abbiamo tanto da fare al governo. Poi ognuno si sceglie le sue alleanze”.

“Noi stiamo preparando una nuova Europa. Con tutto il rispetto per la sensibilità di chiunque, stiamo lavorando per il futuro dei nostri figli”, ha detto Salvini durante la conferenza Verso l’Europa del buonsenso alla quale partecipano il tedesco Jörg Meuthen (Alternative für Deutschland – Efdd), il finlandese Olli Kotro (The Finns Party – Ecr) e il danese Anders Vistisen (Dansk Folkeparti – Ecr). Un gruppo che punta ad essere “il primo e il più numeroso”, ha puntualizzato il segretario del Carroccio. Da oggi, ha continuato, “tanti altri si aggiungeranno”. E sull’assenza di Marine Le Pen, leader del Front National, Salvini ha detto che “è una scelta di essere qua noi quattro, io sono qui da solo in rappresentanza del mio gruppo Enf”.

Il vicepremier leghista ha quindi liquidato le polemiche: “Oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono a Bruxelles oggi – ha concluso – Non ci sono cattive compagnie al tavolo. Le cattive compagnie sono quelle che governano l’Europa”. Sono “burocrati, buonisti e banchieri” che stanno “affossando l’Europa”, è l’accusa di Salvini. “Stiamo lavorando per un nuovo sogno europeo, che per molti rappresenta un incubo. Noi mettiamo al centro famiglia, lavoro, sicurezza, tutela dell’ambiente e futuro dei giovani. Lo facciamo con movimenti alternativi”.

Che dicono no alla Turchia in Europa e sì a una rivisitazione delle sanzioni alla Russia, come ha spiegato il vicepremier. E hanno come minimo comun denominatore il no ai migranti. A chiarirlo è stato il leader dell’Afd, Meuthen, spiegando anche che il nome del gruppo sarà Eapn (European Alliance of People and Nation) ovvero Alleanza europea delle Nazioni e delle Libertà: “Con questo gruppo vogliamo portare cambiamenti radicali, ridare potere agli Stati membri, molta meno concentrazione di potere nella burocrazia di Strasburgo e di Bruxelles e proteggere i confini esterni dell’Ue combattendo e riducendo a zero l’immigrazione illegale”.

Da questo punto di vista, nella visione dell’Afd, il lavoro di Salvini è “esemplare”: “Nei nostri Paesi si deve poter entrare solo grazie al nostro permesso di accedere. Bisogna solo volerlo con determinazione. Salvini e la Lega sono esemplari e ci dimostrano come questo può avvenire: respingere ai confini e riportare da dove sono partiti gli immigrati clandestini. La priorità è la tutela dei nostri popoli”.