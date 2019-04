Passando alle opposizioni, anche Forza Italia è in ripresa e sfiora il 10%. Fratelli d’Italia invece, si ferma al 4%. A sinistra invece il Partito Democratico si ferma al 19%, con oltre 4 punti in meno del partito di Luigi Di Maio

La Lega si conferma primo partito seguita dal Movimento 5 Stelle, che torna a guadagnare consensi. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 35,7% dei consensi, raddoppiando il risultato ottenuto alle politiche del 2018, ma la vera novità è il M5s, che dopo le sconfitte alle regionali torna a crescere con il 23,3%, un aumento di due punti percentuali rispetto a marzo. In totale i due partiti di governo hanno il consenso del 59% degli italiani. La partecipazione della Lega al controverso Congresso delle Famiglie non sembra non aver inficiato il giudizio sul partito, mentre le prese di posizione di Di Maio, che soprattutto su questo tema ha osteggiato gli alleati di governo, hanno giovato al Movimento.

Passando alle opposizioni, anche Forza Italia è in ripresa e sfiora il 10%. Fratelli d’Italia invece, si ferma al 4%. A sinistra invece il Partito Democratico si ferma al 19%, con oltre 4 punti in meno del partito di Luigi Di Maio, a differenza di quanto sostengono altri sondaggi che avevano rilevato il sorpasso dei democratici sul M5s. Passando alle forze politiche che oggi non raggiungerebbero la soglia di sbarramento del 4%, Più Europa scendesi attesta al 3,1%.

Dati che diventano cruciali in vista delle elezioni europee, la cui campagna elettorale sta entrando nel vivo, con i due partner di governo che tendono sempre di più a contrapporsi per rivendicare la propria identità. Le altre forze invece, lavorano per cercare di riprendersi ed evitare una sconfitta pesante come quella del 4 marzo 2018, con il Partito Democratico che conta sulla spinta del nuovo segretario Zingaretti e sui riscontri positivi avuti con le primarie.