Il sindaco di Esino Lario Pietro Pensa, comune lecchese che conta 700 anime, ha deciso di mettere in vendita il comune per reperire i fondi necessari per la sopravvivenza del paese e per combattere la piaga dello spopolamento, che affligge 3.800 piccoli comuni in tutta Italia. “Giovedì 11 aprile, al Palazzo della Regione Lombardia, terminerà la vendita e potremo così scoprire chi si sarà aggiudicato i monumenti e gli edifici simbolo del nostro comune”.