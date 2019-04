L'Adnkronos rivela che il presidente dell'associazione si è presentato questa mattina dagli inquirenti, dopo il caso di una donna che sostiene di essere stata iscritta alla piattaforma da un medico del Casertano per raccogliere più voti. Dopo i controlli, l'associazione ha cancellato il nome del candidato e verificato la presenza di altri profili 'sospetti': da qui la decisione di far scattare le indagini

Una donna sostiene di essere stata iscritta a sua insaputa sulla piattaforma Rousseau da parte di un medico del Casertano che, stando al racconto della donna, ha usato le sue generalità per raccogliere più voti alle scorse parlamentarie M5s, quelle per le politiche 2018. Per questo il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, si è presentato questa mattina in Procura a Roma per denunciare la presenza di questo e altri presunti profili sospetti tra gli iscritti alla piattaforma.

Il medico, di cui Adnkronos riporta solamente nome e cognome puntati (F. M.), all’epoca non riuscì appunto a superare la selezione per entrare tra i candidati del M5s al Parlamento. Lo stesso uomo ha partecipato però anche alla selezione interna alla piattaforma Rousseau per i candidati alle elezioni Europee del prossimo 26 maggio. Il medico questa volta aveva superato il primo turno delle cosiddette europarlamentarie, ma il suo nome è stato successivamente cancellato dalla lista oggi sottoposta a un nuovo turno di voto e a un’ulteriore scrematura.

Dall’associazione Rousseau, viene infatti spiegato all’Adnkronos, dopo la denuncia della donna sono stati attivati tutti i controlli del caso. Nella zona dove risiede il medico, ci sarebbero altri ‘profili’ sospetti. Persone dalle reali generalità, ma che, contattate telefonicamente, non sono reperibili. Così l’associazione ha deciso di non perdere altro tempo: oltre a cancellare dalla lista dei candidati il nome in questione – sono otto gli esclusi che non hanno passato i controlli e tra questi figura, appunto, F.M. – la decisione di Casaleggio di rivolgersi agli inquirenti che ora indagheranno sulla vicenda.