Due uomini sono stati feriti in un agguato davanti al bar “Petit”, al 211 di via Stilicone, in zona Quadraro a Roma. Intorno alle 16,30 due uomini in sella a uno scooter hanno rallentato davanti al locale per far fuoco contro i due, colpiti entrambi alle gambe e trasportati in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina e del Nucleo Investigativo di via in Selci per i rilievi.

I due, italiani, sono stati portati al policlinico Casilino, e saranno sottoposti a intervento chirurgico. Ricercati i due che, in sella a uno scooter, hanno esploso diversi colpi di pistola incuranti della gente in strada, in pieno pomeriggio.