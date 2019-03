Nuovamente arrestata Maria Ressa, giornalista filippina critica del presidente Rodrigo Duterte e nominata da Time Magazine tra le persone dell’anno 2018: considerate “guardiani della verità”. Secondo la Cnn, la giornalista prima di imbarcarsi per San Francisco aveva detto che i suoi avvocati la stavano aspettando perché sarebbe stata arrestata all’arrivo a Manila. E così è avvenuto. La donna è accusata di frode finanziaria perché il sito di cui è amministratore delegato, Rappler, avrebbe ricevuto fondi da una società americana, la Omidyar Network. Ciò è contro la legge filippina che vieta la proprietà o il controllo da parte di entità straniere su società o proprietà riservate ai filippini, tra cui i media.

La reporter all’arrivo si è mostrata sorridente ai giornalisti che l’attendevano. “Questa è una parodia della giustizia. Non ho fatto nulla, non sono una criminale ma vengo trattato come una criminale” , ha dichiarato all’emittente ANC. Ha poi ricordato che per lei si tratta del settimo mandato di arresto sotto l’amministrazione del presidente Rodrigo Duterte: “Non pensavo che il governo delle Filippine avrebbe preso sul serio la mia battuta sul collezionare mandati di arresto”. Maria Ressa dovrebbe comunque essere liberata su cauzione.