Dopo l’ approvazione in Senato in via definitiva della legge sulla legittima difesa , ad attaccare è il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Il governo dice agli italiani ‘‘.Questo è un decreto che crea insicurezza e rende l’Italia più pericolosa”, ha spiegato a margine di un evento a Roma. E ancora: “Questo è un passo falso del Governo, perchè quello della sicurezza è un tema centrale per le famiglie italiane e il Governo se ne lava le mani dicendo alle persone ‘fate da soli’. È un Governo che fugge dalle proprie responsabilità rispetto alla domanda di sicurezza delle persone”. Per poi concludere. “L’anno scorso se non ricordo male ci sono stati solo dieci casi di valutazione di abuso di legittima difesa in un Paese di sessanta milioni di abitanti. Evidentemente anche questo bisogno è inventato, forse per fare un favore a qualche potente lobby che pensa ai propri business ma non a difendere i cittadini”.