Via libera definitivo del Senato alla riforma della legittima difesa. Palazzo Madama ha dato l’ok alla nuova legge, voluta fortemente dalla Lega, con 201 sì, 38 contrari e 6 astenuti. Hanno votato a favore il Carroccio, il M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari il Pd e Leu.

Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei pentastellati. “Un bellissimo giorno per gli italiani in cui viene sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa”, ha esultato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, presente in Aula assieme al ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle.

“Ora i rapinatori sanno che il loro mestiere è più difficile – ha aggiunto il capo del Viminale – Non c’è nessuna perplessità, per chi ha letto il testo”. Critiche al provvedimento sono arrivate, ad esempio, dall’Associazione italiana dei Professori di diritto penale.

Salvini ha poi ringraziato “gli amici dei 5 Stelle, di Forza Italia e Fratelli d’Italia che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà” e ha sottolineato che il provvedimento è stato votato “a stragrande maggioranza tranne che dal Pd, tanto il Pd voterebbe contro qualsiasi cosa pur di dire di no a Salvini, alla Lega e al governo”.

Il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale che regola, appunto, la legittima difesa, ma prende in esame anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo le pene previste (cosa prevede la riforma in 5 punti – scheda).