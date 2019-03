“Noi siamo autonomi, portiamo avanti le nostre liste e le nostre candidature in maniera autonoma. Qualcun altro non può dire la stessa cosa perché è costretto a fregiarsi di buoni risultati solo stando in coalizione con i vari Berlusconi e i vari Pittella“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando a Matera il risultato delle elezioni Regionali lucane dove il candidato presidente Antonio Mattia ha ottenuto il 19% dei voti.