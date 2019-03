“Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita alla centro di ricerca CNR a Lecce. “In questo momento abbiamo una grande chance, siamo al governo non si puo’ passare in una prospettiva di governo futura, gli italiani ci renderanno conto di cosa abbiamo fatto oggi, ieri, domani mattina. Non bisogna pensare come la vecchia politica e iniziare a lavorare per un domani sarebbe una prospettiva completamente sbagliata”, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio ha anche risposto alle domande sullo stato di salute del M5s: “Non esiste per me una strategia per salvare il Movimento“, ha detto, “stiamo parlando di sondaggi. I sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani o dopodomani . La cosa migliore è che io personalmente, tutti gli esponenti del Movimento 5 stelle, ma anche ovviamente gli esponenti della Lega lavorino per gli italiani. In questo momento abbiamo una grande chance siamo al governo quello che dobbiamo fare e’ lavorare incessantemente senza sosta con la massima concentrazione per individuare l’interesse degli italiani”.