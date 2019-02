I tre turisti si sono lanciati dalla finestra per sfuggire alle fiamme ad Antey-Saint-André: in condizioni disperate una ragazza di Chiavari, ricoverata in Rianimazione nel capoluogo valdostano. Anche gli altri due amici, di 22 e 24 anni, hanno subito traumi

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Aosta dopo essersi lanciata dal terzo piano di una palazzina a causa di un incendio, scoppiato in mansarda intorno alle 5.15 di sabato mattina. Secondo quanto riportano le cronache locali, la mansarda, ad Antey-Saint-André, in Valle d’Aosta, era occupata da tre giovani turisti liguri, della provincia di Genova. Anche gli altri due amici, nel tentativo di sfuggire al rogo, si sono lanciati fuori dalla finestra.

Tutti e tre hanno riportato diversi traumi. La ragazza, ricoverata in Rianimazione al Parini, è residente a Chiavari, come un amico 24enne. Il terzo amico, un 22enne di Lavagna, è stato trasferito in un centro di Fara novarese per essere sottoposto alla camera iperbarica a causa di un’intossicazione da fumo.

Il rogo è scoppiato al terzo piano di una palazzina nel centro del paese, nella bassa Valtournenche, vicino al bivio per La Magdeleine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.