L’urna di Nyon parla tedesco per le squadre italiane. Nei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League l’Inter trova l’Eintracht Francoforte, mentre al Napoli toccano gli austriaci del Salisburgo. Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti evitano i pericoli Chelsea, Arsenal e Siviglia, ma non pescano neanche tra le più sfavorite come Krasnodar, Slavia Praga, Dinamo Zagabria e Rennes.

L’Eintracht ha eliminato lo Shakhtar Donezk e in virtù dell’attuale settimo posto in Bundesliga punta a fare strada in Europa, dove in questa stagione ha fatto 7 vittorie e un solo pareggio. Il pericolo numero uno è il 21enne serbo Luka Jovic (6 gol) che ha contribuito a rendere l’attacco di Francoforte il più prolifico dell’Europa League. Subito dietro c’è proprio il Salisburgo, avversario del Napoli: 22 gol segnati nelle sfide europee dai dominatori del campionato austriaco. L’attaccante israeliano Dabbur è il capocannoniere della competizione con 7 reti.

GLI ACCOPPIAMENTI

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal