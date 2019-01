Il Palermo calcio è nel caos. Una settimana dopo gli arresti domiciliari per l’ex patron Maurizio Zamparini, il nuovo presidente della squadra rosanero, Clive Richardson, annuncia il licenziamento del responsabile dell’area tecnica Rino Foschi. E con un messaggio inviato alla redazione di forzapalermo.it, rinuncia inoltre alla carica di numero uno della società di viale del Fante. “Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile – si legge nella nota – Sport Capital Group ha in programma altre acquisizioni e devo concentrarmi su di esse. Emanuele Facile vuole gestire il Palermo e prendere le decisioni, quindi è stato facile per me mettermi da parte e concentrarmi sui nostri piani operativi in Spagna e Inghilterra”. Facile è l’amministratore delegato del Palermo.

“Non so niente”, è stato il commento rilasciato da Foschi all’agenzia di stampa Italpress. In un aggiornamento successivo, un’altra nota inviata da Sport Capital Group alla redazione palermitana annuncia che “Scg acquisirà una serie di club in tutta Europa” e che Richardson “è una parte importante di questo processo e come tale si farà da parte per permettere ad Emanuele Facile di gestire il Palermo in futuro”.

Solo una settimana fa la corte di Cassazione, che dopo una lunghissima camera di consiglio, aveva respinto il ricorso dell’ex presidente Zamparini contro il provvedimento disposto dai giudici di Palermo. L’ex patron della società calcistica siciliana è accusato di falso in bilancio e autoriciclaggio: la misura cautelare era dunque diventata eseguibile. “Questa resterà una storia di vergogna per una città che così ha corrisposto la passione e l’amore che ho dato assieme ai miei soldi regalati e profusi per i rosanero”, aveva commentato l’imprenditore friulano.

“Io sono stato vigile fin dall’inizio. Sono ovviamente preoccupato per la città, per quella meravigliosa tifoseria e per la passione che esprime il calcio a Palermo. Stiamo aspettando di ricevere ulteriori chiarimenti e di capire se questi riusciranno a soddisfare tutti i requisiti previsti dai regolamenti federali”, ha commentato nelle scorse ore Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, a proposito del caso Palermo. “Se rischia l’esclusione dal campionato? In questo momento non sono in grado di dirlo. Il codice di onorabilità è un codice federale e la Federazione in sintonia anche con noi starà facendo i suoi accertamenti”, ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva. “Ci sono degli adempimenti ancora da compiere e vedremo nei prossimi giorni. Speriamo che questo problema si possa risolvere. Noi come Lega abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e anche di più per cercare di avere tutti i chiarimenti possibili. Siamo in attesa di ulteriore documentazione, abbiamo già informato la Figc di tutto e vedremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto Balata.