I ladri hanno svaligiato l’appartamento dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Al rientro da un fine settimana fuori città, nel primo pomeriggio di domenica 20 gennaio, Pisapia e la moglie hanno trovato infatti la porta di casa forzata: una volta entrati, hanno trovato la cassaforte aperta, completamente vuota. I malviventi si sono portati via gioielli e orologi per un valore di circa 300mila euro. Sul caso indaga ora la polizia di Stato. Ad agevolare l’azione dei ladri è stato il fatto che l’antifurto che protegge l’appartamento non era inserito: “Purtroppo l’abbiamo dimenticato”, ha commentato Pisapia. Una dimenticanza che era stata fatale anche per l’attuale sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, anche lui “visitato” dai ladri nel maggio scorso.