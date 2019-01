“Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani“. Li ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe. “Smentisco” ha detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del reddito di cittadinanza per gli immigrati. “La legge, come abbiamo sempre detto, – ha ribadito- riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani“.

Nei primi documenti del governo che dovrebbero essere alla base del decreto attuativo (che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare entro il 15 gennaio), però, vengono inclusi nella platea dei beneficiari anche gli “stranieri lungo soggiornanti” anche senza cittadinanza. In altre parole si tratta di 197mila famiglie straniere residenti in Italia da almeno 5 anni e con il permesso di soggiorno in regola