Forte tensione alla Camera quando le opposizioni hanno chiesto il voto per la sospensione della seduta (tante le assenze, in mattinata, tra i banchi della maggioranza) ma il presidente, Roberto Fico, ha deciso di convocare la capigruppo. A un certo punto alcuni deputati del Pd, tra cui Emanuele Fiano ed Enrico Borghi, hanno cercato di raggiungere la presidenza ma sono stati bloccati dai commessi. Fiano ha lanciato il testo della legge di Bilancio sui banchi del governo (si è scusato per il gesto pochi minuti dopo) e ha colpito, senza volerlo, il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia. Dure le critiche contro Fico, a cui le opposizioni hanno gridato “vergogna”. Un gruppo di deputati, dopo che la seduta è stata sospesa per pochi minuti, si è messo sulla sua strada e ha tentato di avvicinarlo. I commessi sono stati costretti a intervenire nuovamente.

