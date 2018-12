L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore all’Urbanistica, Massimo Dringoli. Le opposizioni hanno denunciato il suo intervento (vietato dal regolamento in fase di voto) ma l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, si è infuriato contro i rappresentanti del Pd e la consigliera, Maria Scognamiglio. I suoi colleghi sono stati costretti a intervenire per calmarlo.