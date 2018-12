“Carlo Calenda chiede di sospendere il Congresso? Io invito tutti ai gazebo alle primarie, per salvare il Pd e il Paese”. Così il candidato alla segreteria dem, Nicola Zingaretti, in merito alle parole dell’ex ministro dello Sviluppo economico, che aveva rivendicato nel corso di un’intervista al quotidiano “La Repubblica” la necessità, a suo dire, di fermare il Congresso: “Gentiloni non si sottragga al ruolo che gli compete: è lui che deve chiamare il time out nel Pd, altrimenti la sua diventa una scelta di rinuncia dannosa per il Pd e per l’Italia”, aveva spiegato Calenda. Una proposta bocciata da Nicola Zingaretti.