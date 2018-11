Morta a causa di quella violenza di cui aveva parlato in un tema che, due anni fa, le era valso un premio. È il destino di Sandra Parks, la 13enne afroamericana di Milwaukee, in Wisconsin, che due sere fa è stata uccisa da un proiettile che ha infranto i vetri della sua abitazione, colpendola a un fianco mentre stava guardando la televisione in camera. “Mamma, mi hanno sparato”, sono state le ultime parole di Sandra prima di accasciarsi a terra.

This 13-year-old wrote an award-winning essay about the constant shootings in her hometown. On Monday night, a stray bullet killed her. https://t.co/RgfzeECJy3

— CNN (@CNN) 22 novembre 2018