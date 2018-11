“Sono partite oggi le prime operazioni di abbattimento e si sono rivolte su due casette che erano state precedentemente liberate da tutti gli arredi e le masserizie. Queste operazioni procederanno così per tutti gli otto villini. Le operazioni consistono nel rendere inagibili casette. Adesso si sospenderanno per procedere alla separazione dei materiali per poi smaltirli per tipologia dei materiali.. Questo è l’esempio più lampante con cui l’ amministrazione dimostra di passare da parole ai fatti”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi che oggi ha assistito alle operazioni di demolizione delle villette dei Casamonica. “Non ci fermiamo, andremo avanti fino a restituire questo territorio ai cittadini. Tra l’altro, avete visto che le case erano state costruite in aderenza all’acquedotto, quindi sono assolutamente abusive. Molti ci chiedono se potevano essere mantenute e destinate ad altro: no vanno smantellate”, conclude.