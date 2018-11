La telecamera di videosorveglianza, alla stazione di Loreto, ha ripreso il momento in cui una donna, dalla banchina della fermata, entra nella galleria riservata ai convogli. Il gesto della 32enne, di origini francesi, ha provocato la disalimentazione e la successiva ri-alimentazione della linea elettrica. Un errore di un conducente, che ha superato i limiti di velocità previsti in caso di riattivazione del servizio dopo un blocco di tre chilometri orari, ha fatto scattare una frenata automatica di emergenza al convoglio in partenza dalla fermata Bonola. A specificarlo, la stessa Atm.

Una decina di minuti dopo, nel mezzanino di interscambio della stazione, è stata bloccata dagli uomini della vigilanza Atm mentre si allontanava verso le uscite della linea 2, in direzione di largo Argentina. La security vedendola in stato confusionale ha chiamato il 118 e un’ambulanza l’ha portata in codice verde al Policlinico.