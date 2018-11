Due coniugi spagnoli, in viaggio sul volo KLM 1707 da Amsterdam a Madrid, sono stati espulsi per via di una incomprensione linguistica. Quando uno degli assistenti di volo ha cercato di spostare il bagaglio a mano dell’uomo, lui si è rifiutato, spiegando in spagnolo che lo zaino conteneva il suo personal computer. L’assistente di volo ha risposto in inglese ma la coppia non ha capito. Ne è scaturita una discussione, fino a quando il comandante non ha deciso di espellere i due passeggeri. La compagnia, dopo la solidarietà espressa dagli altri passeggeri e il putiferio nato in rete, si è scusata per l’accaduto, spiegando che si trattava di una procedura standard volta a garantire la sicurezza del volo ed evitare eventuali ritardi

il video è stato caricato su Twitter da Gonzalo Rubio Diaz